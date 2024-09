CalcioWeb

Recupero importante in casa Milan. Alvaro Morata, finito ko dopo la prima partita giocata a San Siro con i rossoneri, è tornato ad allenarsi oggi in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio.

Un rientro importantissimo dunque per Paulo Fonseca, che ritroverebbe il suo attaccante, in vista del match di sabato sera contro il Venezia e soprattutto in vista di una settimana intensissima che vedrà il Diavolo scendere in campo anche contro Liverpool e Inter.