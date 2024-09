Milan, la panchina è traballante: la conferma arriva da… Fonseca

CalcioWeb

Paulo Fonseca è all’ultima spiaggia. Si avvicina il sentitissimo derby Inter-Milan e il tecnico portoghese non potrà permettersi un altro passo falso dopo l’inizio deludente di stagione.

“La sconfitta contro il Liverpool? Sì. C’è una frustrazione grande da parte di tutti, ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento e lavoriamo insieme per cercare di fare meglio. La soluzione adesso è lavorare per imparare e cercare di fare meglio”. Sono le parole del tecnico alla vigilia del derby con l’Inter.

“Noi partiamo per giocare contro una squadra molto forte, può essere una partita importante per me. Abbiamo tanto da guadagnare in questa partita perché mi sembra che noi dobbiamo pensare positivamente. Se vinciamo può essere una cosa importante per noi in questo momento”, ha proseguito il tecnico rossonero che non pensa al futuro. “Io non penso a questo. C’è la partita con l’Inter, mi concentro sul mio lavoro e per essere pronti per la partita di domani. La squadra e la partita sono le cose più importanti”.