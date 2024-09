Milan, reazione furiosa… ma era il Venezia. Liverpool e Inter la prova del nove | CLASSIFICA

CalcioWeb

La pausa per le nazionali ha ovattato le polemiche, ha distolto l’attenzione, ha permesso di rifiatare per una settimana e riordinare le idee. Il Milan torna dalla sosta con una vittoria importante, la prima, di Fonseca in Serie A con i rossoneri, un netto 4-1 al Venezia. Successo obbligatorio visti i soli 2 punti raccolti in 3 gare, prezioso per respirare.

I 70.000 di San Siro si aspettavano una reazione netta e decisa, complice la qualità dell’avversario non proprio eccelsa. Il Milan visto quest’oggi, fin dai primi minuti, non ha lasciato dubbi su questo aspetto. Pronti via, tacco di Leao per Theo Hernadez che con un tiro cross addosso a Joronen firma l’1-0 sull’asse dei ‘compagni di bevute’.

Al 16′, sugli sviluppi di un corner, una spizzata di Fofana vale il raddoppio. Poi due calci di rigore: prima Pulisic, poi Abraham (al primo gol in rossonero) firmano il poker in 29 minuti di gioco. Nella ripresa il Venezia trova il gol della bandiera con Zampano, ma il Var annulla per fallo di Nicolussi Caviglia (pestone sulla caviglia di Loftus-Cheek) che gli vale il secondo giallo e il rosso.

Il Milan sale a quota 5 punti, 3 in meno della Juventus capolista, 2 dall’Inter impegnata domani a Monza. Prova convincente per i rossoneri, al netto di qualche piccola incertezza difensiva, decisamente meno grave rispetto alle prime uscite. Ma l’avversario era modesto. Il Liverpool in Champions e l’Inter nel prossimo turno di campionato daranno una valutazione diversa sul livello reale del Milan e, forse, anche sul futuro di Fonseca.

Risultati Serie A 5ª Giornata

Sabato 14 settembre

Ore 15:00

Como-Bologna 2-2

Ore 18:00

Empoli-Juventus 0-0

Ore 20:45

Milan-Venezia 4-1

Domenica 15 settembre

Ore 12:30

Genoa-Roma

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina

Torino-Lecce

Ore 18:00

Cagliari-Napoli

Ore 20:45

Monza-Inter

Lunedì 16 settembre

Ore 18:30

Parma-Udinese

Ore 20:45

Lazio-Verona

Classifica Serie A

Juventus 8 Inter 7 Torino 7 Udinese 7 Verona 6 Napoli 6 Empoli 6 Milan 5 Lazio 4 Parma 4 Genoa 4 Fiorentina 3 Atalanta 3 Lecce 3 Bologna 3 Monza 2 Roma 2 Cagliari 2 Como 2 Venezia 1