Milan sconfitto contro il Liverpool: contestazione dei tifosi rossoneri

CalcioWeb

La sconfitta in Champions League contro il Liverpool potrebbe portare conseguenze in casa Milan. La sfida di San Siro si è conclusa sul risultato di 1-3. Un’ottima partenza e il gol di Pulisic al 3′ non bastano alla squadra di Fonseca per vincere la partita.

Nel primo tempo due reti in fotocopia dei Reds di testa al 23′ con Konaté e al 41′ con van Dijk. Poi nella ripresa al 67′ arriva il tris in contropiede di Szoboszlai che di fatto chiude la sfida.

La contestazione

Nei minuti finali e al fischio finale è scoppiata la contestazione dei tifosi tra fischi e cori contro squadra e allenatore. “Fuori gli attributi”, cantano i supporter. Si preannuncia un derby contro l’Inter caldissimo e decisivo.