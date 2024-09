Milan, Tim nuovo Telco Partner del club: i dettagli dell’accordo

CalcioWeb

AC Milan e TIM annunciano una nuova partnership che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Telco Partner del Club rossonero, entrando nella sua famiglia dei Premium Partner. TIM, vicino al mondo dello sport e attento a tematiche di inclusione, è il nuovo Back of Shirt sponsor della Prima Squadra femminile e della Primavera maschile a partire dalla stagione in corso.

La partnership, basata sulla condivisione di valori comuni, si inserisce nell’ambito de ‘La Forza delle Connessioni’, il posizionamento di TIM che sottolinea quanto le connessioni aiutino ad avvicinarsi, diventando relazioni sportive e umane offrendo sempre maggiori opportunità di vivere emozioni come in una partita di calcio. Momenti da condividere con gli amici e la famiglia, che sia a casa o allo stadio, e che rafforzano il concetto dello stare insieme.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Oggi segna l’inizio di un viaggio prezioso che unisce due istituzioni e icone dell’eccellenza italiana, con profonde e solide radici nell’innovazione e nella internazionalizzazione. Siamo orgogliosi di accogliere TIM come uno dei nostri Premium Partner: una collaborazione che riflette perfettamente la visione del Club e il forte impegno nello sviluppare la prossima generazione di talenti maschili e femminili, sia dentro che fuori dal campo”.

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM, ha aggiunto: “L’accordo presentato oggi rinnova il nostro impegno per lo sport e in particolare per il mondo del calcio, parte integrante della nostra cultura e tradizione. Siamo orgogliosi di questa partnership con AC Milan, una nuova collaborazione tra due aziende simbolo dell’eccellenza italiana che investono nel talento e condividono valori come tenacia, passione e voglia di vincere. E siamo particolarmente lieti di continuare a sostenere il talento delle donne in ogni ambito, perché la parità di genere non può aspettare”.

L’accordo prevede, inoltre, la realizzazione di numerose attività dedicate che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive sia con le Prime Squadre, sia con il Milan Primavera.