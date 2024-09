Milan-Venezia, in 70.000 a San Siro: Fonseca sotto esame, vietato sbagliare!

CalcioWeb

Momento difficile per il Milan con 2 punti raccolti in 3 partite. Servono i tifosi e, nelle difficoltà, il pubblico rossonero risponde presente. In 70.000 per Milan-Venezia a San Siro. Nonostante il momento negativo, la squadra non verrà lasciata sola. Ma attenzione: il pubblico del Meazza è un pubblico, da sempre, esigente. Ricevere 70.000 fischi è, davvero, questione di un attimo.

Fonseca lo sa bene, dopo aver preso solo bocciature, si prepara a un esame un po’ più semplice, solo sulla carta, ma che presenta un alto rischio figuraccia. Liverpool e Inter gli step successivi, mettere 3 punti in tasca con il Venezia sarebbe una bella bocca d’ossigeno e magari anche un’iniezione di fiducia. Vietato sbagliare.

A proposito di Liverpool, più freddezza in ottica biglietti per la sfida di martedì prossimo. Manca ancora qualche giorno, i tagliandi aumenteranno di sicuro e i tanti posti vuoti attuali si riempiranno nella quasi totalità. Magari, proprio grazie a un buon risultato contro il Venezia, si potrà chiudere un occhio sui prezzi più alti rispetto al campionato (si va dai 59 euro per il terzo anello blu ai 349 euro per la tribuna d’onore rossa, ndr) per vedere un Milan, si spera, all’altezza del suo DNA europeo.