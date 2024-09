Modena, la partita speciale di Bisoli contro il Cesena: “non sarà una sfida banale”

CalcioWeb

Il Modena si prepara per la partita del campionato di Serie B contro il Cesena valida per la 5ª giornata e in programma domani, venerdì 13 settembre, con fischio d’inizio alle ore 20,30.

Nella consueta conferenza della vigilia, il tecnico dei canarini ha presentato la sfida nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. “Ovviamente per me questa non sarà mai una partita banale. Certo è una sfida molto sentita, c’è grande rivalità fra le due tifoserie ma sia i supporters del Cesena che quelli del Modena sanno che io do sempre tutto me stesso per la squadra che alleno e oggi la mia testa è tutta sul Modena. Quello che mi auguro è che sia una bellissima serata di calcio e che alla fine tutti rientrino nelle loro case senza nessun tipo di problema”.

La sosta

“Smaltire una sconfitta come quella con il Cittadella non è stato semplice. Poi piano piano abbiamo capito che nel percorso che stiamo affrontando qualche incidente di percorso può capitare. Abbiamo lavorato bene, abbiamo portato benzina nelle gambe e ora siamo pronti per il derby”.

Il momento

“Siamo in crescita, chiaro che tutti noi vorremmo avere qualche punto in più ma in questa fase la cosa davvero importante è riuscire a capire che esiste una sola strada da percorrere per raggiungere i nostri obiettivi, quella del lavoro, del sacrificio e dell’unione dentro al campo”.