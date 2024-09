Morta Rebecca Cheptegei: la maratoneta bruciata viva dal fidanzato

CalcioWeb

La maratoneta olimpica ugandese Rebecca Cheptegei è morta per le ferite riportate dopo essere stata data alle fiamme dal suo fidanzato in Kenya, come ha reso noto la federazione atletica ugandese. “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra atleta, Rebecca Cheptegei, avvenuta questa mattina presto, tragicamente vittima di violenza domestica“, ha affermato la Federazione in una dichiarazione su X. “Come federazione, condanniamo tali atti e chiediamo giustizia. Che la sua anima riposi in pace“. Lo riporta l’Adnkronos.

La polizia keniota ha dichiarato che il suo compagno keniota l’ha cosparsa di benzina e poi le ha dato fuoco domenica, presumibilmente dopo una lite. È indagato per sospetto di tentato omicidio. I vicini hanno spento l’incendio e portato i due in ospedale nella città di Eldoret, dove i medici non sono riusciti a salvarle la vita. Si è in attesa di un rapporto dell’ospedale.

La clinica aveva precedentemente affermato che Cheptegei aveva riportato ustioni sull’80% del corpo e aveva anche inalato fiamme. Il partner aveva riportato ustioni sul 30% del corpo. Cheptegei, 33 anni, si è classificata 44a alla maratona olimpica del mese scorso a Parigi. Nel 2021, ha vinto il campionato mondiale inaugurale di corsa in montagna e trail running.