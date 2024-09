MotoGP, Alex Marquez non ci sta: il post sull’incidente con Bagnaia

CalcioWeb

Alex Marquez ha deciso di uscire allo scoperto dopo l’incidente di ieri con Francesco Bagnaia nel corso del GP di Aragon e le accuse nei suoi confronti.

“Dopo aver letto alcune affermazioni vorrei spiegare con quanto segue: non causerei mai deliberatamente un incidente con un altro pilota e non accetterò mai di essere accusato di questo. Non è nel mio DNA e non è il DNA di questo sport – ha aggiunto – La cosa più importante per me è la conversazione che ho avuto ieri con Pecco e, per me, il caso è chiuso.

Ora è tempo di riposare e recuperare il corpo per essere al 100% a Misano”, ha concluso il pilota del Team Gresini.