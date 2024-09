MotoGP, Bagnaia lancia l’allarme: “le partenze non vanno”

CalcioWeb

Pecco Bagnaia non è andato oltre il terzo posto al gran premio di MotoGP in Indonesia. “È stata una gara davvero difficile, ho sofferto tanto in partenza perché di nuovo ho perso posizioni perché ho spinnato e dobbiamo controllare, perché è la quarta partenza, anzi la quinta, che fatichiamo”.

“Dobbiamo migliorare questo dettaglio – aggiunge il campione del mondo – perché la partenza può farti vincere delle gare, ma al di là di quello è stata dura perché quando mi sono trovato dietro a Morbidelli e Bezzecchi ho fatto fatica a superarli, ma quando sono passato davanti sono riuscito a spingere ancora ma era troppo tardi”, conclude il pilota italiano della Ducati.