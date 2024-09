MotoGP, Marquez vince a Misano: la dedica commovente a Gresini

CalcioWeb

Marc Marquez si è imposto a Misano nel gran premio di MotoGP. Lo spagnolo è stato bravo a sfruttare le condizioni della pista dopo la pioggia e ha chiuso con un vantaggio importante sul campione del mondo Pecco Bagnaia.

Il 31enne ha dedicato la vittoria a Fausto Gresini, morto nel 2021: “le emozioni sono state fortissime, oggi qualcuno dal cielo, forse Fausto Gresini, ha deciso che cadesse un po’ di pioggia per farmi vincere la gara: questa vittoria va a tutta la famiglia Gresini. Io Fausto non lo conoscevo bene, ma mi hanno spiegato come era come persona”, ha dichiarato Marc Marquez.