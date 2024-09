MotoGP, Martin vince il GP di Mandalika. Bagnaia sale sul podio: la classifica piloti

CalcioWeb

Perfetto Martinator! Dopo l’errore di ieri Martin ha portato a termine un lavoro impeccabile al GP in Indonesia. Forse non era il più veloce, ma è stato il più lucido e reattivo in tutto l’arco della gara. Chiude in seconda posizione il rookie Acosta, altra dimostrazione del suo immenso talento.

Segue Bagnaia, che può ritenersi soddisfatto dopo un weekend non perfetto, in una pista che non ha mai digerito totalmente. Bravissimi i nostri due italiani, Morbidelli e Bezzecchi ai piedi del podio.

Gran peccato per Bastianini, che è caduto a 7 giri dal termine, mentre era nettamente il più veloce in pista e si trovava in 3ª posizione.

Rompe il motore Marquez, che con tutta probabilità dice addio al mondiale, lo stesso vale per Bastianini.

La classifica piloti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 366 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 345 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 291 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 288 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 181 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 173 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 162 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 127 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 125 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 122 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 121 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 120 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 82 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 71 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 58 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 55 Johann Zarco (Honda LCR) 31 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 26 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 20 Joan Mir (Repsol Honda Team) 20 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 19 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Luca Marini (Repsol Honda Team) 5 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2