MotoGP, Pecco Bagnaia deluso: “dopo la partenza è stato un disastro”

Solo un secondo posto per Pecco Bagnaia nella sprint race a Misano. Il campione del mondo in carica ha chiuso alle spalle di Jorge Martin e si è allontanato ulteriormente nella classifica piloti. L’italiano della Ducati ha pagato il sorpasso in partenza.

“Non sono assolutamente contento, ci ho provato ma Martin frenava forte. Dopo la partenza è stato un disastro, ho perso la prima posizione ed è stato difficile”, sono state le prime parole di Pecco.

“Ci ho provato fino alla fine, ma la gomma non ne voleva sapere. Ho deciso di mollare per gestire, è stato un peccato perché tutto è dipeso dalla partenza. Abbiamo comunque dato il massimo, ho perso tre punti ma la gara è domani”, conclude ai microfoni di Sky Sport.