Napoli spietato! Blitz a Cagliari e messaggio alle rivali allo scudetto | CLASSIFICA

Il Napoli è tornato e fa paura anche alle rivali per la corsa allo scudetto. Continua il programma della 4ª giornata del campionato di Serie A e la gara delle 18:00 si è conclusa con il blitz della squadra di Antonio Conte sull’insidioso campo del Cagliari.

Nel corso della partita si sono verificati anche momenti di tensione per il comportamento dei tifosi: dal settore ospiti sono stati lanciati oggetti, poi la risposta tra fumogeni e bombe carta.

Il Napoli passa in vantaggio con un tiro di Di Lorenzo deviato e che beffa Scuffet. La reazione del Cagliari è furiosa ma la squadra di Nicola è sfortunata e non trova il pareggio. Nella ripresa il Napoli scappa con i gol di Kvara e Lukaku. Finisce 0-4, in gol anche Buongiorno. Il Napoli si porta momentaneamente in vetta.

Risultati Serie A 4ª Giornata

Sabato 14 settembre

Ore 15:00

Como-Bologna 2-2

Ore 18:00

Empoli-Juventus 0-0

Ore 20:45

Milan-Venezia 4-0

Domenica 15 settembre

Ore 12:30

Genoa-Roma 1-1

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina 3-2

Torino-Lecce 0-0

Ore 18:00

Cagliari-Napoli 0-4

Ore 20:45

Monza-Inter

Lunedì 16 settembre

Ore 18:30

Parma-Udinese

Ore 20:45

Lazio-Verona

Classifica Serie A

Napoli 9 Juventus 8 Torino 8 Inter 7 Udinese 7 Verona 6 Empoli 6 Atalanta 6 Milan 5 Genoa 5 Lazio 4 Parma 4 Lecce 4 Fiorentina 3 Roma 3 Bologna 3 Monza 2 Como 2 Cagliari 2 Venezia 1