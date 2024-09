Napoli, Conte soddisfatto a metà: “in attacco possiamo fare molto meglio”

CalcioWeb

E’ moderatamente soddisfatto Antonio Conte dopo il pareggio del suo Napoli sul difficile campo della Juventus (0-0 il risultato finale). Il tecnico azzurro si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“Il cambio modulo nasce dal fatto che dal mercato sono arrivati McTominay, Gilmour ed è stato reintegrato Folorunsho. Prima avevamo solo due centrocampisti, ora è un reparto abbastanza forte da sfruttare”, dichiara a DAZN.

Sull’attacco: “davanti possiamo fare molto meglio, c’erano situazione da sfruttare e sicuramente abbiamo ampi margini di miglioramento. So la difficoltà nel pareggiare in casa della Juventus, una squadra che lo scorso anno ci ha distanziato di 18 punti ed avevo chiesto continuità. Possiamo fare molto meglio quando abbiamo la palla in alcune zone di campo sfruttando alcune situazioni favorevoli”.

“Lukaku deve ancora entrare in condizione, quella condizione che pretendo io. Con la rosa che abbiamo a disposizione è quello più semplice anche per le alternative, con il 3-4-2-1 sarebbe stato più difficile”.