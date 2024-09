CalcioWeb

Juventus e Napoli sono in campo nella partita del campionato di Serie A in una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Allo Stadium è presente il pubblico delle grande occasioni.

Nei primi 35 minuti non si registrano grosse occasioni da gol e il risultato non si sblocca. Da segnalare una tegola per il Napoli: il portiere Meret è stato costretto al cambio per un infortunio alla gamba, al suo posto Caprile.