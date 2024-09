CalcioWeb

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Kvaratskhelia. L’attaccante ha rimediato una forte botta nel corso della prima frazione di Albania-Georgia ed è stato costretto ad uscire dal campo al 75′.

L’esterno verrà quindi ora monitorato dallo staff medico dei partenopei che valuterà l’entità dell’infortunio in vista della trasferta in casa del Cagliari programmata per domenica alle ore 18.