Nations League, l’Olanda versione Serie A tiene testa alla Germania: 2-2 sull’asse Milan-Inter

Cala il sipario sulla sosta per le nazionali, da domani si tornerà a parlare di club. L’ultima giornata di Nations League chiude però col botto. Olanda-Germania, grande classica del calcio mondiale, regala spettacolo con 4 reti, due per parte, e un punto equamente diviso. Gli ‘Oranje’ si affidano a due calciatori della Serie A (tanti anche quelli passati dall’Italia come De Ligt o Zirkzee, ndr): Reijnders, centrocampista del Milan, timbra ancora il cartellino dopo la rete alla Bosnia e lo fa al 2′ di gioco; Dumfries, esterno dell’Inter, riporta la sfida sul 2-2 al 50′. Nel mezzo due reti a fine primo tempo della Germania con Undav e Kimmich capaci di ribaltare l’iniziale svantaggio.

Nell’altra gara del girone pareggio a reti bianche fra Ungheria e Bosnia Erzegovina che serva a poco per entrambe. Altro 2-0 per l’Inghilterra targata Carsley: la doppietta di Kean stende la Finlandia. Successi esterni per Georgia e Grecia, vittorie casalinghe per Repubblica Ceca, Lettonia e Macedonia del Nord. C’è gloria anche per Malta che strappa 3 punti ad Andorra.

Risultati Nations League

Lega A

Olanda-Germania 2-2

Ungheria-Bosnia Erzegovina 0-0

Lega B

Albania-Georgia 0-1

Inghilterra-Finlandia 2-0

Irlanda-Grecia 0-2

Repubblica Ceca-Ucraina 3-2

Lega C

Lettonia-Faeroerne 1-0

Macedonia del Nord-Armenia 2-0

Lega D

Andorra-Malta 0-1