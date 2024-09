Nations League, i risultati: la Francia si riscatta, Haaland in gol e tripletta di Sesko

CalcioWeb

Non solo Israele-Italia, si sono giocate anche altre partite valevoli per la 2ª giornata di Nations League. Nello stesso girone dell’Italia si è riscattata la Francia. La squadra di Deschamps ha avuto la meglio del Belgio con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Kolo Muani e Dembele. Solo panchina per Mbappé, entrato al 67′.

Nella Lega B colpaccio del Galles contro il Montenegro con il risultato di 1-2. Tutto facile per la Slovenia contro Kazakistan (3-0 con la tripletta del solito Sesko). Haaland regala la vittoria alla Norvegia contro l’Austria (2-1). Tre punti anche per la Turchia di Vincenzo Montella.

Nella Lega C 4 gol del Kosovo contro Cipro e vittoria della Romania contro la Lituania.

I risultati di lunedì 9 settembre

Lega A

Francia-Belgio 2-0

Israele-Italia 1-2

Lega B

Montenegro-Galles 1-2

Norvegia-Austria 2-1

Slovenia-Kazakistan 3-0

Turchia-Islanda 3-1

Lega C

Cipro-Kosovo 0-4

Romania-Lituania 3-1

Le classifiche

Lega A

Gruppo 2

Italia 6 Francia 3 Belgio 3 Israele 0

Lega B

Gruppo 3

Slovenia 4 Norvegia 4 Austria 1 Kazakistan 1

Gruppo 4

Turchia 4 Galles 4 Islanda 3 Montenegro 0

Lega C

Gruppo 2

Romania 6 Kosovo 6 Cipro 3 Lituania 0