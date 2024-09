No alla finale di Champions 2027 a Milano, retroscena Malagò: “lo sapevamo tutti”

CalcioWeb

La decisione Uefa di escludere Milano come sede per la finale di Champions 2027 “per gli addetti ai lavori non è una novità, nel modo più assoluto“. È quanto dichiarato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor ai Giardini Indro Montanelli di Milano.

“Lo sapevamo perfettamente – ha spiegato Malagò – tutti erano al corrente. Non mettendo in moto un processo che conosciamo, di fare una serie di iniziative allineate con le esigenze della Uefa… per noi non è stata una sorpresa. Per il grande pubblico mi rendo conto che è sembrato un fulmine a ciel sereno ma in realtà non era così. Era trapelato da più parti“.