Novara-Lecco, disordini negli spogliatoi: indaga la Procura Federale

Il giudice sportivo Stefano Palazzi ha usato il pugno duro con i piemontesi, disponendo anche un supplemento d’indagini per i disordini andati in scena negli spogliatoi al termine della gara Novara-Lecco.

“Il Giudice Sportivo – si legge nella nota – in ordine alla segnalazione della Procura Federale, del Delegato di Lega e di quanto riportato nel rapporto Arbitrale, relativa a quanto accaduto al termine della gara, nei pressi dell’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, alla presenza di due persone non identificate ma asseritamente riconducibili alla Società Novara ed alla condotta posta in essere nei confronti della Quaterna Arbitrale, chiede alla Procura Federale, nel più breve tempo possibile di:

identificare, ove possibile, le predette persone e conseguentemente di accertare la qualifica eventualmente ricoperta e\o le funzioni svolte nell’interesse della società Novara

effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti e il contenuto delle frasi asseritamente blasfeme pronunciate nel frangente.

Chiede, inoltre, di svolgere tutti i più opportuni accertamenti in ordine all’episodio riportato come riferito dall’organo tecnico sig. Fabio Comito, previa audizione del predetto. Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti“.