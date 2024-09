CalcioWeb

Arriva la prima vittoria in campionato per il Novara che si aggiudica il derby contro la Pro Vercelli per 1-0, onorando la memoria dell’ex direttore sportivo del club Christian Argurio, scomparso a 52 anni dopo un malore.

Allo stadio “Piola” grande commozione ricordando il direttore sportivo per il quale è stato osservato un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio. “Il derby è novareseeee! Questa vittoria è per te, direttore” la dedica espressa sui profili ufficiali dal club piemontese.