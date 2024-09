La nuova squadra di Balotelli? La risposta sui social dell’ex attaccante di Milan e Inter

CalcioWeb

Mario Balotelli, ha smentito le voci di mercato che lo vedevano vicino a diverse squadre. In un post sui social media, l’ex attaccante di Inter e Milan ha voluto chiarire la sua situazione attuale e i suoi piani futuri.

“Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me. L’unica cosa che faccio è lavorare sodo, allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare” ha scritto Balotelli. “Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi cose. Tempo al tempo“.

L’attaccante italiano, continua a mantenere alta la sua forma fisica in attesa di una nuova opportunità: “Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto” ha concluso Balotelli, lasciando intendere che presto ci saranno novità sul suo futuro.