Coppa Davis, l’Italia è in vantaggio con l’Olanda. Berrettini batte Van De Zandschulp

Una partita giocata sui dettagli, che alla fine hanno fatto la differenza in tutti i set. Nel primo un ottimo game in risposta di Van De Zandschulp gli ha permesso di portare a casa il set, mentre nel secondo è stato il nostro portacolori Matteo Barrettini a fare la differenza nell’ultimo game in risposta del set, lasciando il rivale a 0, si va così al 3º e decisivo set.

Qui Matteo ha diverse occasioni per portarsi in vantaggio e alla fine ne riesce a concretizzare una, mettendo la partita in discesa, considerato anche il suo ottimo servizio, poi arriva la risposta dell’olandese, che riesce a pareggiare i conti, ma nel game successivo perderà di nuovo il servizio e questo gli costerà il match, che termina in 2 ore e 19 minuti con il punteggio di 3-6 / 6-4 / 6-4.

Ora Cobolli con una vittoria può regalare il successo definitivo all’Italia.