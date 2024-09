CalcioWeb

Il Padova, tramite i propri canali ufficiali, comunica che si è conclusa la seconda fase della campagna abbonamenti 2024/2025 “Parte di me”.

La seconda fase ha portato il totale delle sottoscrizioni a quota 1.199 così suddivise: 20 abbonamenti in Poltrone biancoscudate, 57 abbonamenti in Poltrone Vecchie Glorie, 486 abbonamenti in Tribuna Ovest, 636 abbonamenti in Tribuna Est.