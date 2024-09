Palermo-Cesena, Dionisi recrimina: “dalle immagini è rigore” | VIDEO

CalcioWeb

Il Palermo non è andato oltre il pareggio nella partita del campionato di Serie B contro il Cesena. Al fischio finale il tecnico Alessio Dionisi si è presentato ai microfoni del giornalisti.

“C’è rammarico? Ovviamente. Noi ci prepariamo sempre per vincere le partite. Oggi abbiamo fatto tanto, ma non tutto: calciando ma con poca precisione, mettendo meno cross di quanti avremmo voluto. Sicuramente non siamo perfetti, dovremo migliorare”.

Sul rigore non concesso su Pierozzi: “peccato, ho rivisto ed è un peccato dire che ci sono poche immagini che potessero garantire la certezza, cosa che il VAR deve avere per intervenire. Dalle immagini è rigore, ma non c’erano le angolazioni sufficienti per intervenire a quanto ci è stato spiegato”.