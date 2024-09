Atalanta no limits! ‘Papu’ Gomez non ha dubbi: ecco dove può arrivare in Champions League

CalcioWeb

Nuova Champions? “Ci sarà da abituarsi, ma sicuramente sarà bello, con tante squadre forti. Per l’Atalanta sarà tutto da scoprire, e sarà emozionante vederla sfidare certe big, sette o otto anni fa era inimmaginabile. Dove arriva? È la più europea delle italiane, può arrivare in alto. Se andrò allo stadio? Magari, però ho sempre paura di emozionarmi troppo“. È quanto dichiarato da Alejandro ‘Papu’ Gomez ai microfoni di Sky Sport in merito all’Atalanta e alle gioie europee dei bergamaschi.

“Nel 2020 siamo stati vicini a un grande traguardo – dice l’argentino riguardo al quarto di finale sfuggito in pieno recupero contro il Psg -, ma eravamo un po’ tirati fisicamente, anche per il numero dei giocatori a disposizione. Loro hanno messo dentro Mbappé e anche quello fa la differenza. Sicuramente già ai tempi percepivo che l’Atalanta era una squadra forte, davamo la sensazione di vincere con chiunque e segnavamo quattro o cinque gol con tranquillità“.

Nel frattempo il 36enne argentino è rimasto tifosissimo, famiglia compresa: “Dublino mi ha esaltato tantissimo per la personalità della squadra. Più emozionante del Liverpool, anche perché una finale è sempre una finale“. Successivamente, il gioco dei paragoni: “Lookman? Mi piace molto, ma penso siamo diversi, forse la mia prima versione del 2016, quando giocavo più largo, poi sono diventato trequartista“.

Infine, un pensiero su Gasperini: “Gasp ha fatto un gesto straordinario, sapeva che abitavo qui e mi ha chiamato dicendomi che dovevamo vederci. Mi ha detto che mi vuole bene. Insieme abbiamo fatto tanto per l’Atalanta, abbiamo cenato in città alta, tre o quattro ore a chiacchierare, tantissimo sul calcio. È stato bellissimo“, ha concluso ‘Papu’ Gomez.