Pergolettese, mister Mussa sprona la squadra in vista della sfida contro il Caldiero Terme

Il tecnico della Pergolettese, Giovanni Mussa, presentando la sfida con il Caldiero Terme, in programma stasera alle 20.45, sprona la sua squadra a dimostrare sul campo che il suo vero valore non è quello che dice attualmente la classifica.

“Dobbiamo fare di tutto, non è che ci sono molte altre alternative. Dobbiamo lavorare in modo positivo, togliere tutta la negatività che ci circonda, tutte le critiche, tutte le chiacchiere. Bisogna essere solidi, forti, lavorare sulla nostra energia, su quello che si può fare tutti insieme, giocare da squadra, andare ad affrontare un avversario che comunque sta facendo molto bene, che però chiaramente al Voltini non deve avere scampo, altrimenti diventerebbe poi sempre più complicato andare a fare punti.

Il calcio è fatto di punteggi, non di prestazioni, quindi bisogna necessariamente convogliare tutta la nostra energia positiva, lavorare in modo positivo perché si possa fare una grande partita e portare a casa la vittoria che ci serve per rilanciarci“.