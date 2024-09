Perugia, l’attaccante Sylla si ferma per un infortunio

CalcioWeb

Brutte notizie dall’infermeria del Perugia, in vista della trasferta di Carpi in programma domenica 8 settembre. Un nuovo infortunio che stavolta riguarda l’attaccante Sylla, costretto ai box per almeno 2 mesi.

Il comunicato del club

“AC Perugia Calcio comunica che gli accertamenti clinici eseguiti dal calciatore Youssouph Sylla, a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il centro diagnostico di Corciano della Casa di Cura Liotti, hanno messo in evidenza una lesione del legamento collaterale mediale di secondo grado del ginocchio destro.

I tempi di recupero sono stimati in 50-60 giorni. Il giocatore ha già iniziato le cure del caso.“