E’ prevista per mercoledì alle 12, presso la sala stampa dello stadio Renato Curi, la conferenza stampa da neo presidente del Perugia Calcio, Javier Faroni.

L’imprenditore argentino, che deterrà il 100% delle quote, esternerà sicuramente la composizione del nuovo organigramma societario e chiarirà l’eventuale ruolo che Massimiliano Santopadre avrà all’interno del club. Molto probabile la conferma sul fatto che resterà come sponsor tecnico per i prossimi tre anni.