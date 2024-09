Pisa, come sta Leris? Il punto sull’infortunio del centrocampista

CalcioWeb

E’ più grave del previsto l’infortunio accusato da Mehdi Leris in occasione dell’allenamento congiunto con la Primavera. Il centrocampista del Pisa avrebbe subito la rottura del crociato del ginocchio con lo stop che si attesta in circa sei mesi: per lui dunque stagione praticamente finita.

Il comunicato del club

“Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Mehdi Leris, a seguito dell’infortunio occorsogli sabato scorso durante la gara amichevole con la formazione Primavera, ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico venerdì prossimo, 13 settembre; l’operazione sarà eseguita dal Dottor Alberto Guardoli presso la clinica “S.Maria” di Borgo Val di Taro. “