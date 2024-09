Pisa, passo importante sul centro sportivo: la situazione

CalcioWeb

La squadra vola nel campionato di Serie B, la dirigenza studia il futuro: stiamo parlando del Pisa, una bella realtà guidata da Pippo Inzaghi. Le ultime novità riguardano il centro sportivo.

“Pisa Sporting Club esprime soddisfazione per l’atto con cui l’Amministrazione Comunale di Pisa ha finalmente approvato in Giunta la delibera di adozione del piano attuativo per la costruzione del Pisa Training Center.

Si tratta di un passo avanti a lungo promesso e atteso. Ora ci auguriamo che ciò comporti una definitiva accelerazione verso la concreta realizzazione dell’altro progetto essenziale che è stato avviato ma, purtroppo, rimane in stand-by”, si legge sul sito.

Le dichiarazioni

Alexander Knaster (Azionista di maggioranza Pisa Sporting Club): “siamo felici, dopo 3 anni, di vedere il progetto finalmente approvato. Oggi abbiamo ottenuto il permesso necessario per avviare il nostro piano di investimenti infrastrutturali e per costruire un Centro Sportivo che porterà benefici sia alla Squadra che alla Città. Adesso ci auguriamo che il processo relativo allo Stadio venga gestito in modo molto più efficiente, poiché la sua valutazione è attualmente in ritardo di un anno. Spero vivamente che non ci siano ulteriori ritardi”.

Giuseppe Corrado (Presidente Pisa Sporting Club): “i risultati di oggi sono per noi motivo di soddisfazione, ma restiamo concentrati sull’obiettivo più importante: arrivare al più presto alla vera e propria implementazione. In progetti di questo tipo e per un Club come il nostro, rispettare le tempistiche è fondamentale e, a questo punto, non possiamo più permetterci di perdere neanche una settimana rispetto a quanto pianificato”.