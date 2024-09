Il Pisa non ci sta: fa ricorso e vuole lo 0-3 a tavolino contro il Cittadella

CalcioWeb

La Serie B è ferma per le partite delle Nazionali ma continua a tenere banco il caso Cittadella-Pisa. Il giudice sportivo ha omologato il risultato di 1-1 ma il club nerazzurro non ci sta e ha presentato ricorso contro la decisione.

Il calciatore Jacopo Desogus non era presente nella lista consegnata alle squadre. Il calciatore è poi entrato in campo ed è stato anche ammonito in pieno recupero. Al Cittadella è stata comminata semplicemente una multa di 10.000 euro e 2000 al dirigente Federico Cerantola.

La reazione del Pisa

Il Pisa è andato su tutte le furie e preannuncia battaglia. Secondo ‘La Nazione’ presenterà ricorso, minacciando anche di arrivare al Collegio di Garanzia del Coni. I nerazzurri faranno leva sull’articolo 10: “la perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare calciatori squalificati o che non abbiano titolo per prendervi parte”.