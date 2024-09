Prandelli torna in panchina: la nuova squadra dell’ex CT azzurro

CalcioWeb

Cesare Prandelli torna in panchina: è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana Non Profit. Nuova avventura quindi per l’allenatore lombardo, ritirato ufficialmente a marzo 2023.

La squadra della Nazionale Italiana Non Profit è composta da volontari, ex calciatori e personaggi noti del mondo del calcio, ed è impegnata nella realizzazione di “eventi benefici e sportivi a sostegno di progetti condivisi dagli appartenenti alla nazionale stessa” perché crede “nell’opportunità di scendere in campo per uno scopo comune e, nel rispetto delle identità di ogni singola associazione, promuovendo lo spirito di una nuova responsabilità sociale condivisa“.

Prandelli prende il posto di Alberto Zaccheroni, che diventa a sua volta CT Onorario e Ambasciatore della Nazionale Italiana Non Profit e il 14 settembre sarà celebrato in Piazza Duomo, a Milano, con la consegna di una targa da parte del Presidente del CSI Milano Massimo Achini in occasione dell’evento “CSI Day: 80 anni di società sportive che hanno fatto la storia”.