Presidenza Lega B, Dossena ci prova e scappa subito: “meglio Gheddafi”

CalcioWeb

“È stato più facile allenare Gheddafi che rimanere seduto qualche ora a quel tavolo. Veltroni? È giusto che ci sia lui che parla il linguaggio degli imprenditori.” E’ quanto ha dichiarato Giuseppe Dossena, uno dei tre candidati alla presidenza della Serie B, che nella giornata di ieri ha deciso di ritirare la propria candidatura.

“Finchè ci sarà spazio per generare coscienza io non mi piego alla logica del declino. Il nostro calcio ha bisogno di rinnovamento e finchè c’è qualcuno che mi ascolta io continuerò a farlo. Il programma è molto bello ed è giusto che sia lui a parlare con i presidenti. Veltroni ha tutte le carte in regola per portare a casa il risultato“.

L’Assemblea elettiva si è chiusa con un nulla di fatto, rimandando tutto al 9 e 10 di ottobre.