Pronostici Serie A, la schedina della 4ª Giornata: ultima chance Milan? Juve e Inter si sfidano a distanza

Archiviata la prima sosta per le nazionali in calendario, si ritorna entro i confini italiani per la 4ª Giornata di Serie A. Dove eravamo rimasti? Davanti è lotta serrata fra Inter e Juventus, entrambe impegnate in trasferta. Il Napoli cerca continuità. Roma e Milan i primi 3 punti della stagione. In coda è la solita bagarre alla ricerca di punti importanti per rimpinguare il bottino salvezza in vista delle fasi più calde.

Ritorna anche la rubrica sui pronostici di Serie A realizzata dalla redazione di CalcioWeb. Come sempre, di seguito troverete l’analisi della quarta Giornata di Serie A con i consigli per le schedine, partita per partita.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 4ª Giornata

Como-Bologna Under 4.5

Il Como cerca i primi 3 punti in Serie A e proverà a ottenerli contro un Bologna ‘distratto’ dall’imminente ritorno in Champions League a 60 anni dall’ultima volta. Fin qui, entrambe hanno dato poche garanzie: andiamo di Under 4.5.

Empoli-Juventus 2

Dopo il pari contro la Roma, la Juventus ha voglia di riprendere la sua marcia vincente. L’Empoli è in forma e non va preso sottogamba: basterà l’intraprendenza dei toscani a tendere una trappola ai bianconeri di Thiago Motta? Crediamo di no: 2 fisso.

Milan-Venezia 1

Possibile ultima chance per Fonseca. Se non dovesse esserlo, rischia di diventare comunque l’inizio di una discesa verso l’oblio con Liverpool e Inter subito dietro l’angolo. La vittoria contro il Venezia è obbligatoria e serve per respirare: 1 fisso.

Genoa-Roma GG

Gara interessante fra Gilardino e De Rossi. Il Genoa in casa è sempre un osso duro, la Roma cerca i primi 3 punti della stagione e deve invertire la rotta. Entrambe proveranno a segnare, ci riusciranno? Noi gli diamo fiducia: GG.

Atalanta-Fiorentina 1

L’Atalanta ha raccolto una vittoria e due sconfitte in 3 gare. Un bottino magro, sorprendente per certi versi. Contro la Fiorentina, ancora a secco di vittorie (3 pareggi su 3 partite), Gasperini proverà a tornare sulla retta via, quella della vittoria: 1 fisso.

Torino-Lecce MG 1-4 Casa

Il Torino è terzo in classifica, ma ha gli stessi punti di chi lo precede (e dell’Udinese subito dietro, 7). I granata hanno tanta voglia di restare in alta classifica e, in casa, contro un buon Lecce, proveranno a dare continuità ai risultati positivi delle prime 3 partite. Scegliamo il segno Multi Gol 1-4 casa.

Cagliari-Napoli MG 1-4 Ospite

Dopo il ko inaugurale il Napoli ha raccolto 6 punti. Con un Lukaku in più nel motore e senza le dispendiose e distraenti coppe, Antonio Conte punta dritto verso le zone alte della classifica: il Cagliari proverà lo sgambetto che quasi era riuscito al Parma. Fiducia comunque nei partenopei, soprattutto in attacco: Multi Gol 1-4 Ospite.

Monza-Inter 2

Chi in alta classifica è abituata a starci è l’Inter. Dopo aver assistito alla proiezione del film Scudetto, i nerazzurri hanno tutta l’intenzione di girare ‘nuove scene’ già a partire dal weekend: il Monza, apparso ancora alla ricerca della quadra migliore, rischia di fare da comparsa. Il 2 viene naturale.

Parma-Udinese 1X Under 4.5

Una delle partite più interessanti del turno fra due squadre che, fin qui, hanno sorpreso parecchio. Il Parma è una squadra spumeggiante, in grado di mettere in seria difficoltà sia Milan che Napoli. L’Udinese è prima in classifica nel quartetto con Inter, Juventus e Torino, è solida ed efficace. Quattro gol segnati a testa, 2 subiti per l’Udinese, 4 per il Parma: ci aspettiamo una gara aperta, optiamo per una combo 1X + Under 4.5.

Lazio-Verona MG 1-4 Casa

Presente contro passato. Baroni, allenatore della Lazio, affronta il Verona che ha guidato fino all’anno scorso. Biancocelesti a quota 4, scaligeri a 6 dopo un ottimo inizio di stagione. Chi avrà la meglio? Non c’è spazio per i sentimenti: Multi Gol 1-4 in favore della Lazio.

