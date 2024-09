Quanti soldi ha guadagnato Sinner con la vittoria agli US Open? Montepremi impressionante

CalcioWeb

Uno spettacolare Jannik Sinner si è imposto anche agli US Open: il numero uno al mondo, in finale, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 7-5 lo statunitense Taylor Fritz.

Per Sinner è il sesto trofeo in questo 2024 che lo ha consacrato in vetta al mondo dopo Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati.

Il montepremi agli US Open

Jannik Sinner si è portato a casa anche una cifra da stropicciarsi gli occhi. Il montepremi agli US Open è rilevante: stiamo parlando di 3,6 milioni di dollari, circa 3,25 milioni di euro. A questi andranno aggiunti gli importi garantiti da sponsor e pubblicità.