Rabiot torna alla Juventus? La replica di mamma Veronique a Thiago Motta: parole taglienti

“Se Adrien chiamasse e si dicesse pentito, le porte della Juve sarebbero ancora aperte per lui? Prima cosa, Rabiot non mi ha chiamato in questi giorni. Adrien ha preso una strada diversa e gli auguro il meglio. Ma rispetto a luglio non è cambiato nulla“. Si era espresso così Thiago Motta, nella conferenza stampa della vigilia di Empoli-Juventus, in merito alla possibilità di un possibile ritorno di Rabiot alla Juventus.

L’ipotesi di una marcia indietro, con coda fra le gambe annessa, non è particolarmente piaciuta alla signora Veronique, madre del calciatore francese che, attraverso le pagine de “L’Equipe”, ha fatto chiarezza: “non c’è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un’opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni ce ne assumiamo la responsabilità“. Adrien Rabiot, chiusa l’avventura alla Juventus, è ancora senza squadra.