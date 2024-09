Ranking FIFA, Italia in top 10: la classifica aggiornata dopo le gare di Nations League

CalcioWeb

Reduce dai successi in Nations League con i vice campioni del mondo della Francia e Israele, l’Italia si conferma al 10° posto del Ranking Fifa (1726.31 punti). Resta invariata la top ten e, nonostante le rispettive sconfitte rimediate con la Colombia e con gli Azzurri, i campioni del mondo in carica dell’Argentina e i vice campioni della Francia mantengono le prime due posizioni della classifica davanti alla Spagna. Lo si apprende dall’Adnkronos.

A settembre sono stati disputati complessivamente 184 incontri internazionali, che hanno visto impegnate le nazionali di tutte e sei le confederazioni. Salgono in classifica Giappone (16°, +2), Iran (19°, +1) e Danimarca (20ª, +1), ma la nazionale a guadagnare più punti (+35,20) è la Bolivia, che si attesta all’83° posto (+6). Non basta invece a San Marino la seconda vittoria della sua storia con il Liechtenstein, arrivata a vent’anni di distanza dal primo successo, per risalire dal fondo della classifica. Il prossimo Ranking Fifa sarà pubblicato giovedì 24 ottobre.

La top 10 del ranking FIFA

Argentina 1889.02 punti Francia 1851.92 punti Spagna 1836.42 punti Inghilterra 1817.28 punti Brasile 1772.02 punti Belgio 1768.14 punti Paesi Bassi 1795.95 punti Portogallo 1752.14 punti Colombia 1738. 72 punti Italia 1726.31 punti.