Il ranking UEFA per la nuova stagione: 2 italiane in top 10, in vetta non c’è il Real Madrid

CalcioWeb

Da questa sera, martedì 17 settembre, a giovedì 19 settembre, eccezionalmente su 3 giorni per il primo turno, senza altre coppe presenti come di norma al giovedì, inizierà il primo turno della nuova Champions League 2024-2025. Format rinnovato, 36 squadre, classifica unica e niente gironi. Con l’inizio delle competizioni europee ritorna anche il ranking UEFA.

In vetta alla top 10 delle migliori squadre europee non c’è il Real Madrid Campione d’Europa in carica ma il Manchester City che, negli ultimi anni, ha guadagnato più punti e ha un miglior coefficiente. In top 10 solo 2 italiane: la Roma 5ª e l’Inter 10ª.

Il ranking UEFA

Di seguito la top 10 delle squadre con il rispettivo coefficiente UEFA:

Manchester City 123.000 Real Madrid 119.000 Bayern Monaco 108.000 Liverpool 96.000 Roma 90.000 PSG 85.000 Villarreal 82.000 Borussia Dortmund 79.000 Chelsea 79.000 Inter 76.000

Fuori dalla top 10:

20) Atalanta 61.000

21) Napoli 61.000

22) Milan 59.000

23) Juventus 58.000

31) Lazio 50.000

36) Fiorentina 42.000