Reggiana-Sudtirol visibile su Dazn anche in modalità gratuita

CalcioWeb

Si avvicina la nuova giornata di Serie B ed è arrivato un annuncio importante. Dazn ha scelto il match settimanale di Serie BKT da trasmettere in modalità gratuita: per il quinto turno di campionato sarà lo scontro tra Reggiana e Sudtirol. In programma domenica 15 settembre alle 15.00, la partita vedrà le due squadre cercare la vittoria dopo le sconfitte incassate rispettivamente contro Pisa e Brescia. I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Inoltre, tutta la Serie BKT è su DAZN. Per seguire tutte le partite della propria squadra basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato cadetto, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la Serie A femminile eBay, LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.