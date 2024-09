Rimini- Milan Futuro: dove vederla in tv e probabili formazioni

CalcioWeb

Rimini e Milan Futuro sono pronte a scendere in campo, stasera alle 20.45 per la quinta giornata di campionato di Serie C.

Rimini-Milan Futuro dove vederla in tv

I tifosi potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 251. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile su NOW TV e Sky Go.

Le probabili formazioni

Entrambe le squadre, fino a qui, hanno faticato e puntano a risalire la classifica, cercando proprio i tre punti nel posticipo di giornata. Queste le probabili formazioni:

RIMINI (3-5-2): Vitali, Gorelli, De Vitis, Falbo; Longobardi, Megelaitis, Langella, Garetto, Fiorini; Cernigoi, Parigi.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Coubis, Bozzolan; Sandri, Malaspina; Traore, Vos, Fall; Camarda