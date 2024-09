Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli vuole blindarlo: cifra monstre in arrivo

CalcioWeb

L’estate di calciomercato in casa Napoli ha imposto delle riflessioni importanti, doverose. Tante le situazioni delicate che hanno trovato un epilogo. Di Lorenzo, da sicuro partente, alla fine è rimasto. Victor Osimhen è partito in prestito, con buona pace di tutti, rimandando ogni problema a fine stagione. Kvicha Kvaratskhelia continua a chiedere un rinnovo di contratto con un ingaggio adeguato al suo talento… e lo avrà.

L’esterno georgiano, oggi più che mai senza Osimhen, è il simbolo del Napoli che vive della sua luce e del suo talento. La coppia con Lukaku promette scintille, Conte gongola e chiede di blindarlo. Il contratto da 1.8 milioni è decisamente al di sotto rispetto a quanto percepiscono i pari ruolo, sicuramente inferiore alla proposta del PSG che avrebbe ricoperto d’oro anche il Napoli con 110 milioni.

De Laurentiis ha risposto picche ai francesi e, contemporaneamente, ha tenuto a freno le intemperanze dell’agente del calciatore che, più volte, aveva minacciato l’addio. Kvaratskhelia è rimasto e ora il rinnovo non può più essere rimandato: il Napoli proporrà un quinquennale fino al 2029 a 5 milioni di euro annui. Una proposta importante con ingaggio quasi triplicato per blindare Kvara una volta per tutte.