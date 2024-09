Rinnovo Maignan, nuovi contatti con il Milan: cifre e prospettive

CalcioWeb

Terminata la sessione di calciomercato con diversi volti nuovi, il Milan punta adesso a sistemare le situazioni dei calciatori che erano già presenti in rosa. Due quelle più spinose, quella di Theo Hernandez e quella di Mike Maignan. Se con il primo servirà ancora un po’ di tempo per definire bene il quadro generale, complice anche quanto accaduto contro la Lazio, con Maignan sono stati avviati i contatti per il rinnovo.

L’attuale ingaggio da 3.2 milioni annui non è più in linea con quello che viene considerato il miglior portiere della Serie A, che difende stabilmente i pali della Francia ed è, soprattutto, uno dei leader carismatici di uno spogliatoio che spesso difetta di personalità.

Il Milan lo sa e non vuole compiere passi falsi. Il rinnovo di Maignan è una priorità: possibile una proposta di 4-5 anni e uno stipendio che si avvicini ai 5.5 milioni percepiti da Rafael Leao, calciatore più pagato della squadra. Dal canto suo, Maignan ha tutto l’interesse nel giocare in un club competitivo e vincere. Quindi, se il Milan dovesse dimostrarsi tale, l’accordo sarà facilitato. Se il Milan dovesse continuare sulla falsariga delle prime partite…