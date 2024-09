Risultati 3ª Giornata Serie C Girone C: l’Entella batte l’Ascoli, in vetta a punteggio pieno | CLASSIFICA

CalcioWeb

Con il posticipo del lunedì pomeriggio si chiude il programma dei risultati della 3ª Giornata di Serie C Girone C. L’Entella, ultima squadra a scendere in campo (in attesa di Torres-Milan U23 posticipata), batte l’Ascoli per 2-1 e si prende il primato nel girone. I liguri sbloccano la gara nella ripresa, in due minuti, grazie alle reti di Bariti al 59′ e Guiu al 61′. Al 65′ Bando accorcia le distanze ma non basta.

L’Entella vola in testa a punteggio pieno con 9 punti raccolti in 3 partite. Secondo posto per il Pescara che batte 0-1 il Rimini e sale a quota 7. Stop per il Gubbio, frenato in casa dalla Ternana sullo 0-0. Vittorie casalinghe per Pontedera (4-1 al Sestri Levante), Carpi (2-0 al Perugia), Pineto (3-1 all’Arezzo) e Pianese (2-0 al Campobasso). Colpi esterni per la Vis Pesaro (0-1 al Legnago Salus) e per la Lucchese (2-3 alla Spal).

Risultati 3ª Giornata Serie C Girone B

Sabato 7 settembre

Ore 20:45

Gubbio-Ternana 0-0

Pineto-Arezzo 3-1

Rimini-Pescara 0-1

Domenica 8 settembre

Ore 16:15

Pianese-Campobasso 2-0

Ore 18:30

Carpi-Perugia 2-0

Legnago Salus-Vis Pesaro 0-1

Pontedera-Sestri Levante 4-1

Spal-Lucchese 2-3

Lunedì 9 settembre

Ore 16:30

Entella-Ascoli 2-1

Torres-Milan U23 – Posticipata 18/09/2024

Classifica Serie C Girone B

Entella 9 Pescara 7 Gubbio 7 Pontedera 6 Vis Pesaro 6 Carpi 6 Pineto 5 Torres 4 Perugia 4 Pianese 4 Ascoli 4 Ternana 4 Lucchese 4 Arezzo 3 Campobasso 3 Milan U23 1 Rimini 1 Sestri Levante 1 Legnago Salus 0 Spal -2