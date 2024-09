Risultati Nations League: 5 gol per Germania e Olanda, vince la ‘nuova’ Inghilterra

CalcioWeb

I risultati delle partite del sabato sera di Nations League portano in dote una scorpacciata di gol. Tutto facile per Germania e Olanda che rifilano 5 gol a testa a Ungheria e Bosnia-Erzegovina. I tedeschi vinco per 5-0 contro i magiari: Fullkrug apre le marcature al 27′, nella ripresa Musiala, Wirtz, Pavlovic e Havertz (rigore) completano la cinquina.

Rotondo 5-2 dell’Olanda alla Bosnia-Erzegovina. Zirkzee in gol con la 10 sulle spalle, Demirovic pareggia i conti ma il milanista Reijnders riporta avanti gli ‘oranje’ nel recupero della prima frazione. Gakpo firma il tris prima che l’inossidabile Dzeko riporti il punteggio sul 3-2. Gara sempre in bilico fino ai minuti conclusivi: Weghorst all’88’ e Xavi Simons al 90’+2 chiudono i conti.

Buona la prima per la ‘nuova’ Inghilterra del CT Carsley, irlandese che si trova proprio ad affrontare la ‘sua’ Irlanda: le reti di Rice all’11 e Grealish al 26′ rendono l’esordio agevole. Netto il 4-1 rifilato dalla Georgia alla Repubblica Ceca: Kvaratskhelia apre le danze nel primo tempo, nella ripresa Chakvetadze, Mikautadze e Kochorashvili firmano il poker georgiano, di Kalvach il gol della bandiera ospite.

Risultati Nations League

Girone A

Germania-Ungheria 5-0

Olanda-Bosnia Erzegovina 5-2

Girone B

Georgia-Repubblica Ceca 4-1

Irlanda-Inghilterra 0-2

Grecia-Finlandia 3-0

Ucraina-Albania 1-2

Girone C

Faeroerne-Macedonia del Nord 1-1

Armenia-Lettonia 4-1

Girone D

Moldavia-Malta 2-0