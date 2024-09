Risultati Serie A, Atalanta travolgente in rimonta: pari fra Torino e Lecce | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Atalanta torna alla vittoria nelle gare del pomeriggio domenicale della 4ª Giornata di Serie A. I bergamaschi, dopo due stop consecutivi, evitano il ko con una bella reazione dopo essere andati due volte in svantaggio in casa contro la Fiorentina.

Viola che partono forte con Martinez Quarta, abile a ribadire in rete un pallone che galleggiava dentro l’area piccola, poi recuperati dall’incornata di Retegui e nuovamente avanti con il tocco ravvicinato di Kean. Nel finale del primo tempo De Ketelaere di testa al 45′ e Lookman con una gran sterzata e conclusione all’angolino firmano il 3-2 definitivo.

Tanti gol da una parte, neanche uno dall’altra. La sfida fra Torino e Lecce, giocata in contemporanea, si è chiusa a reti bianche. Pareggio che conferma la solidità del Torino, primo al pari della Juventus con 8 punti, ancora imbattuto in 4 gare, e consente anche al Lecce di salire a quota 4 punti strappando un pareggio su un campo difficile come quello dell’Olimpico granata.

Risultati Serie A 4ª Giornata

Sabato 14 settembre

Ore 15:00

Como-Bologna 2-2

Ore 18:00

Empoli-Juventus 0-0

Ore 20:45

Milan-Venezia 4-0

Domenica 15 settembre

Ore 12:30

Genoa-Roma 1-1

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina 3-2

Torino-Lecce 0-0

Ore 18:00

Cagliari-Napoli

Ore 20:45

Monza-Inter

Lunedì 16 settembre

Ore 18:30

Parma-Udinese

Ore 20:45

Lazio-Verona

Classifica Serie A

Juventus 8 Inter 7 Torino 7 Udinese 7 Verona 6 Napoli 6 Empoli 6 Atalanta 6 Milan 5 Genoa 5 Lazio 4 Parma 4 Lecce 4 Fiorentina 3 Roma 3 Bologna 3 Monza 2 Cagliari 2 Como 2 Venezia 1