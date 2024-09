Risultati Serie B, 7ª Giornata: vince la Sampdoria, Pisa ko! | CLASSIFICA

CalcioWeb

In archivio i risultati dei 4 match della 7ª Giornata di Serie B giocati domenica pomeriggio. Come sempre, tante emozioni e una pioggia di gol nel campionato cadetto. La prima notizia riguarda la vetta: il Pisa perde la prima gara della stagione: i ragazzi di Pippo Inzaghi perdono 2-0 contro la Juve Stabia, in rete Varnier e Artistico. Rosso nel finale a Vignato.

Poker per il Cesena che batte 4-2 il Mantova: Shpendi, Kargbo e Prestia mettono in ghiaccio la gara già nel primo tempo, Redolfi accorcia nella ripresa, poi Tavsan e Ruocco portano il punteggio sul definitivo 4-2.

Vittoria importante per la Sampdoria in trasferta a Modena. Il derby vinto in Coppa Italia può rappresentare la svolta stagionale per i ragazzi di Sottil. Ioannou, Tutino e Coda, nello spazio di 22 minuti (57′, 76′ e 79′) spezzano lo 0-0 durato quasi un’ora di gioco. La rete di Beyuku serve a rendere meno amaro il passivo.

Pareggio a reti bianche tra Salernitana e Catanzaro nella quarta e ultima gara giocata nel pomeriggio di Serie B.

Risultati Serie B 7ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:30

Cittadella-Frosinone 1-2

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Bari-Cosenza 1-1

Carrarese-Reggiana 0-0

Sassuolo Spezia 0-0

Domenica 29 settembre

Ore 15:00

Cesena-Mantova 4-2

Juve Stabia-Pisa 2-0

Modena-Sampdoria 1-3

Salernitana-Catanzaro 0-0

Classifica Serie B

Pisa 16 Spezia 13 Sassuolo 12 Cesena 11 Juve Stabia 11 Cremonese 10 Mantova 10 Bari 9 Brescia 9 Sudtirol 9 Reggiana 9 Modena 8 Sampdoria 8 Palermo 8 Salernitana 8 Catanzaro 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5 Carrarese 4