Serie C Girone A, 5ª Giornata: Vicenza corsaro, Triestina ko nella giornata dei gol in zona Cesarini | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Lanerossi Vicenza non aveva scelta e per tenere il passo irresistibile di Padova e Renate poteva solo vincere in casa dell’Alcione Milano. A Sesto San Giovanni accade tutto nella ripresa e fa tutti il Lane: prima una magistrale punizione di Costa, poi un pasticcio difensivo con relativo autogol e poi il gol della vittoria di Morra per il definitivo 2-1 a 10 munti dal 90mo.

Chi invece riesce a perdere ben oltre il 90mo è la Triestina che soffre a Lecco per tutta la gara ma pare averla portata a casa salvo capitolare 5 minuti oltre il novantesimo aprendo di fatto una crisi nerissima che racconta di 3 punti e 4 sconfitte su 5 uscite.

Anche l’Arzignano ha deciso di attendere il minuto 91 per cogliere – su rigore – la prima, storica vittoria in serie C superando per 1-0 la Clodiense. Pergolettese e Feralpisalò, invece, dopo una gara scoppiettante non si fanno del male e chiudono sul 2-2.

Risultati Serie C Girone A 5ª Giornata

Venerdì 20 settembre

ore 20:45

Giana Erminio-Albinoleffe 0-2

Pro Vercelli-Padova 1-3

Virtus Verona-Renate 1-2

Sabato 21 settembre

ore 18:30

Alcione Milano-L.R. Vicenza 1-2

Arzignano-Clodiense 1-0

Lecco-Triestina 2-1

Pergolettese-Feralpisalò 2-2

Domenica 22 settembre

ore 18:30

Lumezzane-Atalanta U23

Trento-Caldiero Terme

*Pro Patria-Novara rinviata

Classifica Serie C Girone A

Padova 15 Renate 15 Vicenza 11 Caldiero Terme 9 Lecco 9 Albinoleffe 8 Atalanta U23 7 Feralpisalò 6 Pro Vercelli 6 Clodiense 5 Lumezzane 5 Trento 5 Giana Erminio 5 Alcione Milano 4 Virtus Verona 4 Arzignano 4 Triestina 3 Aurora Pro Patria 2 Novara 2 Pergolettese 2