Risultati Serie C Girone B, 5ª Giornata: il Pescara spreca, Milan ko a Rimini, vince la Spal | CLASSIFICA

Si chiude il turno anche per il Girone B di Serie C e le sorprese non mancano: il Pescara capolista è bloccato in casa da un ottimo Perugia che rischia pochissimo e nella ripresa sfiora per quattro volte la vittoria con Cisco, Polizzi, Matos e Giunti. L’imprecisione degli attaccanti e la bravura di Plizzari inchiodano il risultato finale sullo 0-0.

Cade a Rimini il Milan Futuro ma il risultato è un po’ bugiardo: non rischiano quasi mai i rossoneri e proprio quando sembrano ormai padroni del campo una fiammata del Rimini porta in vantaggio i padroni di casa con Cernigoi. Dopo la rete subita il Milan Futuro si riversa ancora in avanti, sfiora il gol in un paio di circostanze, coglie una clamorosa traversa ma alla fine deve arrendersi. Vince il Rimini per 1-0.

Vittoria anche per la Spal che regola il Carpi per 2-1 ma il risultato non evidenzia il predominio dei ferraresi che in avvio di gara segnano due reti (Antenucci e Rao) e colgono due legni (Antenucci e El Kaddouri). Al 60′, un po’ a sorpresa, il Carpi accorcia le distanze con Cortesi e poi cambia tutto, con gli ospiti a rendersi pericolosi sfiorando il pareggio nel finale. Finisce 2-1 per la Spal.

Risultati 5ª giornata Serie C Girone B

Venerdì 20 settembre

ore 20:45

Gubbio-Campobasso 0-0

Vis Pesaro-Ternana 0-2

Sabato 21 settembre

ore 16:15



Legnago-Sestri Levante 0-3

ore 20:45

Pontedera-Arezzo 0-1

Torres-Pineto 1-1

Domenica 22 settembre

ore 18:30

Ascoli-Lucchese 1-2

Pianese-Entella 1-1

Lunedì 23 settembre

ore 20:30

Pescara-Perugia 0-0

ore 20:45

Rimini-Milan Futuro 1-0

Spal-Carpi 2-1

Classifica Serie C Girone B

Pescara 11 Entella 11 Ternana 10 Torres 9 Vis Pesaro 9 Gubbio 9 Arezzo 9 Lucchese 8 Ascoli 7 Carpi 6 Pontedera 6 Pineto 6 Perugia 6 Pianese 5 Rimini 5 Spal 4 Campobasso 4 Sestri Levante 4 Milan U23 2 Legnago Salus 0